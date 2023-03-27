27 марта 2023, 02:58
Суд арестовал акции Калининградского морского торгового порта
Суд арестовал часть акций Калининградского морского торгового порта по иску Генпрокуратуры
Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на часть акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) по иску Генпрокуратуры. В ведомстве считают, что над портом установила незаконный контроль иностранная компания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы суда.
«Суд определил: <…> наложить арест на все акции АО „Калининградский морской торговый порт“, находящиеся во владении компании „Орнето партнерз ЛП“ (Orneto partners LP) и Пуримы Дмитрия Юрьевича», — говорится в документе.
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Речь идет о 46,5% акций — 43 тысячах ценных бумаг, принадлежащих шотландской компании, а также 3,5 тысячи акций, которыми владеет Пурим. Кроме этого, управляющие органы компании теперь не имеют права выплачивать денежные вознаграждения членам совета директоров, а также делить убытки и прибыль.
Свои требования прокуратура объяснила тем, что над объектом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, был установлен контроль группой лиц во главе с иностранным инвестором, при чем с нарушением Федерального закона.
Генпрокуратура РФ
Суд
Калининград
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