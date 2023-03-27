Общество 27 марта 2023, 02:58 Суд арестовал акции Калининградского морского торгового порта Суд арестовал часть акций Калининградского морского торгового порта по иску Генпрокуратуры РИА «Новости»

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Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на часть акций Калининградского морского торгового порта (КМТП) по иску Генпрокуратуры. В ведомстве считают, что над портом установила незаконный контроль иностранная компания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы суда.

«Суд определил: <…> наложить арест на все акции АО „Калининградский морской торговый порт“, находящиеся во владении компании „Орнето партнерз ЛП“ (Orneto partners LP) и Пуримы Дмитрия Юрьевича», — говорится в документе.

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Речь идет о 46,5% акций — 43 тысячах ценных бумаг, принадлежащих шотландской компании, а также 3,5 тысячи акций, которыми владеет Пурим. Кроме этого, управляющие органы компании теперь не имеют права выплачивать денежные вознаграждения членам совета директоров, а также делить убытки и прибыль.

Свои требования прокуратура объяснила тем, что над объектом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, был установлен контроль группой лиц во главе с иностранным инвестором, при чем с нарушением Федерального закона.