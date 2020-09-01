Суд арестовал акции БСК по требованию Генпрокуратуры

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ, которая потребовала арестовать акции «Башкирской содовой компании». Нельзя будет вносить изменения и в реестр акционеров БСК.

Как «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда, в инстанцию обратился первый заместитель генерального прокурора и потребовал вернуть государству именные акции компаний «из чужого незаконного владения», списать акции с лицевого счета БСК и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Речь идет об акциях АО «Башкирская химия», башкирское АО «Региональный фонд» и ООО «Торговый дом „Башкирская химия“». В деле также участвуют БСК, Федеральная налоговая служба и АО «Реестр».

Генпрокуратура России еще 28 августа отправила в Арбитражный суд Башкирии иск о незаконности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над АО «Башкирская содовая компания». Цель иска — защитить интересы государства, потому что у Российской Федерации без ее ведома забрали акции БСК.

Ответчиками по иску числятся ООО «Торговый дом «Башкирская химия»,«Башхим» и АО «Региональный фонд». Правительство Башкирии выступает в деле как третье лицо. Кабмин требует вернуть акции предприятия республике, возместить ущерб в размере 34 миллиардов рублей. Первое заседание по делу пройдет 14 октября.

Скандал вокруг Башкириской содовой компании возник из-за того, что она собиралась начать разведку на горе Куштау. Местные жители выступили против этого. Начались акции протеста. В дело вмешался глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что стороны должны найти компромиссное решение. В результате Куштау станет природным памятником.

О ситуации узнал президент Владимир Путин. Он заметил, что госдоля в БСК сократилась еще в 2013 году. После этого «приоритеты работы компании резко изменились», и акционеры вместо развития предприятия пытаются выкачать из него деньги.