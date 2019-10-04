Суд арестовал активы фигурантов по делу Baring Vostok

«Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью», — сообщили в фонде, добавив, что Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров сидят в СИЗО даже без права посещений их семей.

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В фонде рассказали, что это все происходит «после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия». Представители фонда считают, что следствие должно было не просить ареста счетов и имущества, а прекратить уголовное преследование.

«Мы уверены, что наши коллеги невиновны, а уголовное дело — инструмент давления в корпоративном споре в банке «Восточный», — добавили в фонде.

Сейчас в СИЗО остаются директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров и партнер в области медиа Ваган Абгарян.

Басманный суд города Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии под домашний арест были переведены Калви, Дельпаль и экс-глава банка «Восточный» Алексей Кордичев.