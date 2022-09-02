Общество 02 сентября 2022, 20:05 Поделиться Telegram

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Viber Убийца «Мисс Кузбасс — 2010» получил 12 лет колонии Суд приговорил убийцу «Мисс Кузбасс — 2010» к 12 годам колонии РИА «Новости»

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Обвиняемого в убийстве «Мисс Кузбасс — 2010» признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Фигурантом дела стал Александр Попов. Его супруга в 2010 году завоевала титул «Мисс Кузбасс». Пара жила в Новой Москве.

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Следствие и суд установили, что 31 августа 2021 года Попов зарезал жену во время ссоры. В январе этого года он обратился в правоохранительные органы и сообщил, что супруга якобы уехала в неизвестном направлении летом 2021 года, но выходит на связь и утверждает, что находится за границей.

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Однако во время следствия оказалось, что женщина не покидала территорию России. Попов в итоге сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания, в частности, показал место, где спрятал тело жены. Место захоронения было расположено в лесу в Новой Москве.

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