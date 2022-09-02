Общество 02 сентября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber Сбившему детей в Истре водителю мусоровоза избрали меру пресечения Суд избрал водителю мусоровоза запрет определенных действий по делу о ДТП в Истре

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Водителю мусоровоза, который сбил двух детей в Истре, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По факту смертельной аварии было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю уже предъявлено обвинение.

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Для дальнейшего расследования дело передали в специализированный отдел по ДТП главного Следственного управления ГУ МВД Подмосковья. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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Авария произошла 1 сентября возле одного из домов на улице Ленина в Истре. Водитель автомобиля МАЗ при выезде со второстепенной дороги на главную сбил двух детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Рядом с ними не было взрослых. Мать была на другой стороне дороги.

В результате ДТП погибла трехлетняя девочка. Ее пятилетнюю сестру выписали из больницы сегодня.

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