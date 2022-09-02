Все новости

Важное

04 сентября 2022, 10:56

Фактор безопасности учтут при принятии решения о поездке Путина на саммит G20

Мир

04 сентября 2022, 10:49

Германию предупредили о полном блэкауте этой зимой

Реклама

Общество

04 сентября 2022, 10:38

Премьеру сериала по «Властелину колец» посмотрели 25 млн человек

Мир

04 сентября 2022, 10:15

Трамп процитировал Ленина в речи о честности выборов в США

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Общество

02 сентября 2022, 15:11

Сбившему детей в Истре водителю мусоровоза избрали меру пресечения

Суд избрал водителю мусоровоза запрет определенных действий по делу о ДТП в Истре

Читать 360tv в

Водителю мусоровоза, который сбил двух детей в Истре, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По факту смертельной аварии было возбуждено дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю уже предъявлено обвинение.

Реклама

Для дальнейшего расследования дело передали в специализированный отдел по ДТП главного Следственного управления ГУ МВД Подмосковья. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Реклама

Авария произошла 1 сентября возле одного из домов на улице Ленина в Истре. Водитель автомобиля МАЗ при выезде со второстепенной дороги на главную сбил двух детей, которые переходили проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Рядом с ними не было взрослых. Мать была на другой стороне дороги.

В результате ДТП погибла трехлетняя девочка. Ее пятилетнюю сестру выписали из больницы сегодня.

Суд

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама