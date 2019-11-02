Субтропическое тепло заглянет в Центральную Россию в ноябре

На погоду в московском регионе повлияет слабовыраженный теплый атмосферный фронт с запада. В ночь на 3 ноября температура воздуха составит +3…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов.

Синоптики предрекли рекордное потепление в Москве Подробнее

«Для начала ноября это чрезвычайно высокие показатели, „аномалия тепла“», — заявил синоптик.

При этом пройдут дожди, и снежный покров растает. После этого от первой «атаки» зимы не останется и следа, добавил Тишковец.

Ранее Тишковец рассказал, что 2 ноября в Москву придет скромное потепление. Теплыми будут 4–6 ноября, днем термометры могут показать +5…+13 градусов. Причем даже ночью температура не будет опускаться ниже +4…+9 градусов. Эти дни могут стать самыми теплыми в этом месяце. Правда, местами возможны слабые осадки — снежинки с дождем. Снежный покров установится только к концу ноября.