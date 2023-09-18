Общество 18 сентября 2023, 12:37 Субтропическая жара придет в Москву на этой неделе Синоптик Тишковец пообещал москвичам субтропическую жару на этой неделе Сайт мэра и правительства Москвы

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Сентябрь продолжит радовать жителей столицы аномальным теплом. В эту субботу в Москве может быть побит рекорд 99-летней давности. Синоптик Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха составит +25 градусов. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» написал в своем Telegram-канале.

«Метеорологическая осень уступит свои позиции метеолету (среднесуточная температура воздуха выше +15 градусов) на период с 21 по 27 сентября», — сказал он.

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По словам синоптика, это спровоцирует ложное пробуждение природы. На юге страны дневная температура повысится до +25…+30 градусов.

Тишковец уточнил, что обычно в этот период столбики термометров поднимаются до +20 градусов не чаще одного раза в девять-десять лет, а +25 градусов бывает один раз в столетие.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал потепление на Северном и Среднем Урале в ближайшую неделю.