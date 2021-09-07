Госсовет указал на дискриминацию в субсидировании перелетов по России

Транспортная комиссия Госсовета попросила правительство исключить дискриминацию при субсидировании авиаперевозок наименее социально защищенных слоев населения. «Известия» ознакомились с протоколом заседания.

В текущем году по субсидированию выделили 5,8 миллиардов рублей на авиабилеты для льготников и еще пять миллиардов для жителей Дальнего Востока. Примерно 83% этих денег ушли на оплату авиаперевозок из Москвы и Санкт-Петербурга в ДФО и обратно.

В транспортной комиссии отметили, что для Благовещенска, в котором проживает 226 тысяч человек, выделили миллиард рублей. В то же время для Читы, где население составляет больше 350 тысяч человек, не выделили ничего. В Госсовете предлагают исправить эти моменты и распределить средства без «дискриминации».

Но эксперты уверены, что дело не в распределении по городам. Просто выделенных средств не хватает для всех, кому они нужны. Заявки Росавиации гораздо выше, чем выделяемые субсидии. Билеты по льготам разлетаются моментально, люди приобретают их на год вперед. По мнению экспертов, пока на льготные рейсы существует значительная очередь, разрыв между субсидиями городам так и будет сохраняться. Пока не спасает даже расширение программы на Дальнем Востоке.