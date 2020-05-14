Субсидии на зарплаты получили 44 тысячи российских предпринимателей

Российские предприниматели могут получить субсидии на выплату зарплаты сотрудникам. Уже 44 тысячи ИП воспользовались такой возможностью.

«Вчера первые 44 тысяч индивидуальных предпринимателей уже выплаты на счета получили. Мы это видим по нашим учетным системам», — приводит ТАСС слова главы ФНС Даниила Егорова.

Он добавил, что Федеральная налоговая служба получила 351 тысячу заявлений на предоставление субсидий. Из них полностью соответствуют необходимым критериям 257 тысяч.

«То, что мы видим на сегодняшний день, — это грузоперевозки, торговля, туристическая отрасль, косметология, парикмахерские — если от большего к меньшему, то это основная когорта компаний, которые к нам сегодня заявились», — рассказал Егоров.

Президент Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к населению. Он рассказал о ситуации с коронавирусом и объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса. Так, для индивидуальных предпринимателей предусмотрели субсидии на выплату зарплат. Сумма составляет один МРОТ на каждого работника. Главное требование для получения денег — компания должна сохранить 90% штата.