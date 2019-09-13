Субсидии на соципотеку вручили 10 тренерам из Подмосковья

Тренеры Подмосковья смогут купить жилье с помощью «Социальной ипотеки». Сегодня в Доме правительства Подмосковья вручили свидетельства для получения субсидий десяти тренерам.

Десяти тренерам из Подольска, Одинцова, Коломны, Котельников Долгопрудного и других городов Московской области сегодня вручили сертификаты на соципотеку. Теперь они получат половину суммы на покупку квартиры в виде субсидии. Другую половину выплатят в течение ежемесячной компенсации на оплату кредита. Сам участник программы платит только проценты по этому кредиту.

Источник фото: телеканал «360»

«Социальная ипотека» действует в регионе уже четыре года. В ней могут участвовать учителя, воспитатели, молодые ученые, тренеры, врачи и уникальные специалисты. За время работы программы субсидии на жилье получили почти полторы тысячи человек.