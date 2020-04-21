    21 апреля 2020, 19:38

    Субботник устроили в одном из городов Кабардино-Балкарии во время самоизоляции

    Артур Блянихов

    В Прохладном (Кабардино-Балкария) местные жители вышли на субботник, несмотря на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил Life.

    В городской администрации заверили, что люди, вышедшие на субботник, не являются сотрудниками бюджетных организаций. Это отдельное муниципальное предприятие «Цветущий сад». Его рабочие выходят на улицы каждые две недели и убирают мусор, занимаясь благоустройством города.

    «Если не выбрасывать мусор и не проводить такую работу, то весь город превратится сами понимаете во что», — обратили внимание в мэрии.

    По данным издания, в республике выявлено 170 случаев заражения коронавирусом.