Субботник устроили в одном из городов Кабардино-Балкарии во время самоизоляции
В Прохладном (Кабардино-Балкария) местные жители вышли на субботник, несмотря на режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил Life.
В городской администрации заверили, что люди, вышедшие на субботник, не являются сотрудниками бюджетных организаций. Это отдельное муниципальное предприятие «Цветущий сад». Его рабочие выходят на улицы каждые две недели и убирают мусор, занимаясь благоустройством города.
«Если не выбрасывать мусор и не проводить такую работу, то весь город превратится сами понимаете во что», — обратили внимание в мэрии.
По данным издания, в республике выявлено 170 случаев заражения коронавирусом.