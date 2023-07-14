14 июля 2023, 13:25
Субботний велопробег проведут в Надыме
В субботу, 15 июля, в Надыме на городской Набережной пройдет велопробег. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на местную администрацию.
Все любители активных видов отдыха могут принять участие в мероприятии. Для этого необходимо зарегистрироваться до 11:00 15 июля, написал «Ямал-Медиа».
Реклама
«Не пропустите этот замечательный день и проведите его на свежем воздухе с пользой для своего здоровья!» — говорится в сообщении.
Спортсмены
Реклама
Реклама