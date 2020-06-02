«Стыдно стало, он даже умер». Жириновский охарактеризовал правление Ельцина
Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Владимир Жириновский вспомнил о первом президенте России, когда рассуждал о важности принятия поправок в Конституцию страны.
Конституция должна быть главным документом для всего народа. Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава Богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умерВладимир Жириновский.
Лидер ЛДПР также подчеркнул, что положения, которые прописаны в главном законе страны, должны быть обязательными для каждого гражданина России.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Бориса Ельцина патологическим предателем и этническим националистом. В своем посте Рогозин отметил, что вместе с вице-премьером Юрием Борисовым застал «застой и захват КПСС» такими же людьми, которых и сравнил с первым президентом России. Позже глава Роскосмоса удалил этот пост.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны завершится 1 июля, этот день сделают выходным. Оно пройдет в течении 7 дней, начинаясь с 25 июня. Эти сроки выбраны не случайно — с 3 июля ученики 11 классов начнут сдавать ЕГЭ, а большинство избирательных участков находится в школах.
Голосование будет проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что около 250 участков для этого откроют и за рубежом. Точное количество точек для голосования по поправкам в главный закон страны пока не известно — все зависит от того, как будет развиваться пандемия.