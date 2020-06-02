«Стыдно стало, он даже умер». Жириновский охарактеризовал правление Ельцина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал правление первого президента России Бориса Ельцина одной фразой. Он сказал, что бывший глава государства даже умер от того, как ему стало стыдно.

Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Владимир Жириновский вспомнил о первом президенте России, когда рассуждал о важности принятия поправок в Конституцию страны.

Конституция должна быть главным документом для всего народа. Ельцин вон клялся на Конституции — и что? Слава Богу, ушел. Ему стыдно стало, он даже умер Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР также подчеркнул, что положения, которые прописаны в главном законе страны, должны быть обязательными для каждого гражданина России.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал Бориса Ельцина патологическим предателем и этническим националистом. В своем посте Рогозин отметил, что вместе с вице-премьером Юрием Борисовым застал «застой и захват КПСС» такими же людьми, которых и сравнил с первым президентом России. Позже глава Роскосмоса удалил этот пост.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны завершится 1 июля, этот день сделают выходным. Оно пройдет в течении 7 дней, начинаясь с 25 июня. Эти сроки выбраны не случайно — с 3 июля ученики 11 классов начнут сдавать ЕГЭ, а большинство избирательных участков находится в школах.

Голосование будет проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности, принятых в связи с пандемией коронавируса. Ранее стало известно, что около 250 участков для этого откроют и за рубежом. Точное количество точек для голосования по поправкам в главный закон страны пока не известно — все зависит от того, как будет развиваться пандемия.