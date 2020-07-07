«Стыдно схимнику было бы зачитывать». РПЦ отреагировала на очередное обращение экс-схиигумена Сергия

После того, как схиигумена Сергия Романова уличили в стремлении к популярности в Сети, бывший священник подготовил ответ. В РПЦ его поведение назвали «странным и диким».

Ответ экс-схиигумена на открытое письмо митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла зачитал его последователь Всеволод Могучев, опубликовав запись обращения на YouTube.

О митрополите Сергий отозвался как об «экуменисте и еретике»: якобы священнослужитель предал Бога, так как боялся «потерять кафедру и сытую жизнь».

«Бог — это Слово. И словом я вошел в интернет. Обличаю зло и носителей зла», — подчеркнул схимонах, комментируя обвинения в стремлении к известности в Сети.

Сергий заметил, что митрополит Кирилл повинен в расколе, который произошел в православной среде. Он также обвинил оппонента в закрытии храмов и призвал его принести покаяние.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заметил в своем Telegram-канале, что ответ митрополиту Кириллу бывший схиигумен не читал самостоятельно. Вместо этого Сергий поставил перед камерой своего «пресс-секретаря».

«Да, такой текст схимнику совсем уж стыдно было бы зачитывать… Странно и дико, когда схимник, который должен каяться и молиться, ежедневно выдает „обличительные проповеди“ о других, о себе при этом говоря, что он уже покаялся», — написал Легойда.

Он подчеркнул, что христианские подвижники вели себя абсолютно иначе. Представитель РПЦ выразил надежду, что ответ митрополиту Кириллу отец Сергий писал не сам.