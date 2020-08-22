«Стыдно и противно»: Мясников высказался о поведении Ефремова в суде

Очередное слушание по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова прошло 21 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал поведение актера в зале суда жалким зрелищем.

«Смотрю новости. Ефремов… Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?! Унизительно жалкое зрелище. Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну пофантазируем). И что: пойдешь как ни в чем не бывало?! Накатишь рюмочку и закусаешь груздем?» — задался Мясников вопросом в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что ему стало стыдно и противно после просмотра новостей про разбирательства по делу актера.

Заседание по делу Ефремова проходило 21 августа в Пресненском суде Москвы. Во время слушания актер отказался от своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнера. Теперь ему предстоит нанять нового защитника. Следующее заседание назначили на 24 августа, но адвокат Тимур Маршани пояснил «360», что его могут отложить.

Разбирательства с Ефремовым начались после того, как он врезался на автомобиле в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина скончался после аварии в реанимации. Актера же отправили под домашний арест.