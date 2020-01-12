«Стыд и позор»: актриса Галина Польских ответила на сообщения о своем здоровье

СМИ сообщили об ухудшении здоровья известной российской актрисы Галины Польских и возможной госпитализации. Однако она сама опровергла эту информацию и назвала ее распространение стыдом и позором.

«Конечно, неправда. Я сижу дома нормально, пью чай. В чем дело? Почему такой ерундой занимаетесь? Стыд и позор, такие сведения даете ужасные. Разве можно?» — сказала Польских радиостанции «Говорит Москва».

Как уточнил сайт «Дни.ру», актриса якобы что-то съела и отравилась, после чего вызвала медиков. Но все обошлось и сейчас она уже находится дома.

О болезни Польских рассказал Telegram-канал Mash. По его данным, у актрисы якобы был гипертонический криз и повышенное давление, из-за чего медики решали вопрос о возможной госпитализации.

Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года. В 1979-м она удостоилась звания Народной артистки РСФСР, а годом ранее стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Актриса снималась в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Змеелов», «Человек с бульвара Капуцинов» и многих других.