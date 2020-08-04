Стычка мигрантов с правоохранителями случилась на границе России

Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе произошла 3 августа и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии России.

Сегодня в социальных сетях разошлось видео, на котором можно увидеть столкновение мигрантов и якобы сотрудников Росгвардии, которое произошло в Самарской области у границ России и Казахстана.

Большое количество мигрантов из Узбекистана поверили ложной информации о том, что карантинные меры отменены, и они могут вернуться домой. Большая группа людей приехала в село Большая Черниговка Самарской области, Бузулукский район и город Соль-Илецк Оренбургской области, чтобы попасть на родину через Казахстан.

Посольство Узбекистана призвало соотечественников проявлять внимательность и не скапливаться на российско-казахстанской границе.