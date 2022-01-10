Ствол главной елки Санкт-Петербурга может превратиться в часы

Директор Городского центра рекламы и праздничного оформления Петербурга Андрей Чистяков рассказал, что ствол главной елки города может превратиться в часы. По контракту она должна простоять до 15 января, однако горожане могут попросить оставить ее до конца месяца, написал «Петербургский дневник».

Как отметил Чистяков, в этом году появилось даже больше положительных отзывов по поводу главного новогоднего украшения, чем в прошлом. После того, как дерево будет демонтировано, из его ствола будут сделаны сувенирные часы.

«Мы еще не думали о том, в какие учреждения отправятся часы. Возможно, это будут детские учреждения Петербурга, но какие именно, мы еще думаем. Акция состоится весной, поскольку дерево должно высохнуть и приобрести нормальную форму, из которой будут созданы заготовки», — добавил директор центра.