Стульчак с унитаза Гитлера продали почти за 1,5 млн рублей

Сиденье унитаза Адольфа Гитлера продали на аукционе практически за 1,5 миллиона рублей, сообщило ИА Nation News.

Изначально работники аукционного дома полагали, что лот заберут за 15 тысяч долларов. Победителем торгов стал анонимный покупатель. Он выразил желание приобрести стульчак за 18 750 долларов.

По словам специалистов, сиденье с крышкой в мае 1945 года похитил из резиденции Бергхоф в Альпах солдат Рагнвальд Борх. Его сын выставил приспособление на продажу. Несмотря на разрушения в резиденции после бомбардировок военные смогли забрать оттуда большое количество вещей. Борх также вынес из дома несколько картин.