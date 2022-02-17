Студотряды получат около 250 млн рублей на обучение молодежи

Более 250 миллионов рублей будет выделено студенческим отрядам на бесплатное обучение студентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По данным «Парламентской газеты», в России сейчас около 3,5 тысячи студотрядов, которые занимаются профориентацией молодежи. Молодые люди могут получить там практические навыки, чтобы найти работу во время каникул.

Студотряды регулярно получают гранты на дополнительную профессиональную подготовку.