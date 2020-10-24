Студию маникюра Лены Лениной в центре Москвы закрыли из-за ковидных нарушений

В субботу, 24 октября, сотрудники Роспотребнадзора опечатали студию маникюра Лены Лениной на Лубянском проезде. В салоне не соблюдали меры профилактики нового вируса.

«Сегодня составлены протоколы в отношении студии маникюра Лены Лениной по адресу: Лубянской проезд, дом 27/1, строение 1, по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, проведено опечатывание помещений. В салоне были выявлены следующие нарушения: нарушения проведения дезинфекции и стерилизации инструментов, также не в полном объеме проводилась дезинфекция поверхностей», — сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

Выяснилось, что персонал, отвечающий за приготовление дезинфицирующих растворов, не знал, как их готовить и использовать. Теперь материалы проверки будут переданы в Басманный районный суд.

Ранее вирусолог предупредил о тяжелой зиме из-за коронавируса, отмечает Ura.ru. По его словам, сложная ситуация с эпидемией коронавируса в регионах России растянется на полгода. Активность вируса будет наблюдаться вплоть до апреля 2021 года.