Общество 22 марта 2023, 22:11 Студия Valve анонсировала выход игры Counter-Strike 2 Игровая компания Valve заявила, что Counter-Strike 2 выйдет летом 2023 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Студия Valve показала в своем YouTube-канале несколько видеороликов, посвященных игре Counter-Strike 2, которая выйдет летом 2023 года. Геймплей станет динамичнее, а качество текстур улучшится.

Как заявляют разработчики, игровой процесс станет намного динамичнее из-за улучшения графики благодаря движку Source 2. Дым станет более естественным и будет реагировать на выстрелы и взрывы. Новый движок позволит повысить качество текстур и освещения, что добавит игре больше реалистичности.

Реклама

Counter-Strike — командный шутер от первого лица выросший из одноимённой модификации игры Half-Life. Игра является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.

Реклама

Ранее Tomb Raider, Deus Ex и Thief вернулись в российский Steam. Компании, которым принадлежат данные франшизы, после смены руководства внутри снова начали продавать свои игры.

На днях вице-премьер Украины Михаил Федоров потребовал снять с продаж игру Atomic Heart. По его мнению, в игре присутствует романтизация коммунизма и российская пропаганда.