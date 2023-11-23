23 ноября 2023, 15:57
Студия Question показала трейлер новой игры South Park: Snow Day
Студия Question опубликовала трейлер нового проекта. Анонс состоялся еще в августе прошлого года. Речь идет об игре South Park: Snow Day, пользователи которой смогут окунуться в кооперативные снежные баталии. Об этом сообщил RidLife.
Экшен разработан в 3D-стиле и включает множество разнообразных спецэффектов. Геймеры получат возможность пройти совместное приключение, сражаясь на заснеженных улицах небезызвестного городка.
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