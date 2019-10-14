Студия «Мельница» подала в суд на предпринимательницу из Химок из-за Лунтика

Создатели «Союзмультфильм» поддержали питерских коллег из мультипликационной студии «Мельница», которые подали в суд на хозяйку праздничного агентства из Химок за то, что аниматоры используют в работе костюмы Лунтика. Они хотят, чтобы женщина заплатила 10 тысяч рублей.

Источник фото: м\ф «Лунтик и его друзья», реж. Д. Шмидт, студия «Мельница»

Мультипликаторы студии «Мельница» из Санкт-Петербурга требуют от предпринимательницы из Химок компенсацию за эксплуатацию образа фиолетового малыша Лунтика.

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Ирина — хозяйка праздничного агентства. Именно за то, что ее аниматоры работают в костюмах Лунтика, питерские мультипликаторы и требуют денег. Сумма не очень большая — 10 тысяч рублей, но ведь в агентстве есть и другие персонажи.

«Если честно, Лунтик у меня особо спросом не пользовался никогда. И ту сумму, которую они требуют, он далеко не окупил. Может быть, проще его просто удалить», — отметила Ирина.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, в студии «Мельница» готовы договориться по-хорошему, но тогда женщине придется потратиться на лицензию.

«Правообладатель готов урегулировать споры с нарушителями и вести с ними диалоги, поскольку основная цель, которая ставится перед правообладателем — это легализация данного бизнеса. Соответственно, и контроль качества оказываемых услуг, поскольку чаще всего данными услугами пользуются дети», — заявил Георгий Давидьян, представитель студии анимационного кино «Мельница».

Источник фото: телеканал «360»

Поддержали коллег и в «Союзмультфильме», они тоже уже устали бороться с использованием их персонажей по поводу и без. Чего только стоят Гена и Чебурашка в рекламе пива.

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«Позиция киностудии „Союзмультфильм“ последние два года достаточно жесткая: мы предъявляем претензии, пытаемся договориться с этими нарушителями мирно. Но если не удается, мы предъявляем иски в суд», — отметил юрист киностудии «Союзмультфильм» Антон Стружков.

Эксперты говорят, судиться со студией «Мельница» все равно, что воевать с мельницами ветряными. За последнее время компания подала сотни подобных исков.

«Студия постоянно подает заявления исковые на лиц, которые нарушают их исключительные права. То есть это десятки, даже сотни подобных дел в арбитражных судах», — сказал юрист Максим Морозов.

Источник фото: телеканал «360»

Впрочем, отследить легко только тех, кто сам публикует доказательства в интернете. А вот наружная реклама, особенно в небольших городах, остается почти незамеченной.

Химкинская предпринимательница Ирина решила лишний раз не провоцировать юристов мультипликационной студии и удалила с сайта все изображения Лунтика. Она надеется, что сможет договориться с мультипликаторами мирно.