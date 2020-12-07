Студия Лебедева представила логотип RT к 15-летию телеканала

Отмечается, что концепция проекта выстроилась вокруг черно-зеленого логотипа (RТХV) телеканала, который стал центральным элементом. В нем воплотились характерные черты работы RT. X символизирует борьбу с цензурой, а символ V — это рупор, через который пробивается голос телеканала.

Также к 15-летию канала студия Лебедева разработала для онлайн-магазина RT SHOP капсульную коллекцию юбилейного мерча, куда вошли сумки, декоративные подушки с пайетками, футболки и т. д.

Коллекция состоит из трех тематических линеек. В первой — товары с юбилейным логотипом. Во второй — мозаика в камуфляжном стиле из международных и российских голосов на инфополе. Тема противостояния RT и цензуры обыгрывается в третьей линейке.