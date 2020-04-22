    22 апреля 2020, 03:55

    Студия Disney начала работу над новым сезоном «Мандалорца»

    Кирилл Фролов

    В Disney началась работа над третьим сезоном сериала «Мандалорец», который является частью вселенной «Звездных войн». Об этом сообщил журнал Variety.
    Студия Disney начала работу над новым сезоном «Мандалорца»

    По данным одного из источников издания, создатель сериала Джон Фавро пишет наброски сценария для нового сезона, а художественный отдел уже несколько недель занимается концепт-артами для продолжения «Мандалорца».

    По информации другого источника, с 20 апреля над третьим сезоном начали работать и художники-постановщики.

    Первый сезон «Мандалорца» вышел в 2019 году на платформе Disney+. Съемки второй части завершились в начале марта 2020 года, незадолго до начала эпидемии коронавируса в Европе и США.

    Это первый игровой сериал во вселенной «Звездных войн». Действие «Мандалорца» происходит между фильмами «Возвращение джедая» и «Пробуждение силы». Главный герой — охотник за головами Дин Джарин из клана мандалорцев. Его играет чилийско-американский актер Педро Паскаль.

    Фавро является главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров — шоураннером сериала.