Студия Disney начала работу над новым сезоном «Мандалорца»

По данным одного из источников издания, создатель сериала Джон Фавро пишет наброски сценария для нового сезона, а художественный отдел уже несколько недель занимается концепт-артами для продолжения «Мандалорца».

По информации другого источника, с 20 апреля над третьим сезоном начали работать и художники-постановщики.

Первый сезон «Мандалорца» вышел в 2019 году на платформе Disney+. Съемки второй части завершились в начале марта 2020 года, незадолго до начала эпидемии коронавируса в Европе и США.

Это первый игровой сериал во вселенной «Звездных войн». Действие «Мандалорца» происходит между фильмами «Возвращение джедая» и «Пробуждение силы». Главный герой — охотник за головами Дин Джарин из клана мандалорцев. Его играет чилийско-американский актер Педро Паскаль.

Фавро является главным сценаристом и одним из исполнительных продюсеров — шоураннером сериала.