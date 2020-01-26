Студия Артемия Лебедева показала, как изменится бульвар в центре Черноголовки
Черноголовка — подмосковный наукоград, поэтому в дизайнеры и архитекторы отталкивались именно от этого. Будущее общественное пространство должно сочетать в себе науку и природу. Архитекторам удалось соединить и то, и другое, используя арт-объекты и экологические материалы.
Например, рядом с Домом быта решили сделать зону для отдыха с небольшим амфитеатром и растениями. Природную красоту дополнит арт-объект «Атом», который станет еще и фонтаном.
Если во время прогулки захочется перекусить, то это можно будет сделать, купив что-нибудь в торговых киосках. Павильоны оформили под веранды с навесами. Сейчас на месте будущих киосков растут деревья, которые архитекторы вписали в архитектуру.
Также на бульваре появятся качели, детская тропа с интерактивными объектами и зеленая аллея. Обыграют и памятник Советским воинам. К нему будет вести декоративная подсветка, а во время мероприятий жители смогут присесть на стулья перед разборной сценой.