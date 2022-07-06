Разочаровавшаяся модель выкрала камеры из вебкам-студии Алибасова

Модель из Лисичанска, устроившаяся в легальную вебкам-студию Бари Алибасова — младшего, разочаровалась в работе и выкрала камеры с собственными съемками. Об этом предприниматель рассказал «360».

По его словам, девушка пришла в студию из массажного салона. В компании есть правило не принимать работников из массажных салонов и стрип-клубов, однако директор принял ее на работу, «ориентируясь на фактор землячества».

«У нас девочки работают по 12 часов в смену. Она же не справлялась в испытательный срок. В день, когда мы должны были сообщить о том, что она не справилась, она выждала время, когда никого нет, нахватала камеры. У нас был ее паспорт, написали заявление в полицию, через два дня вернули камеры, полицейские отлично сработали», — сообщил он.

Алибасов-младший признался, что у него 15 вебкам-студий в стране, однако подобный инцидент произошел впервые.

«За восемь лет работы это первый случай, когда девушка что-то увела. Но и мы нарушили свое правило не брать девушек из массажных салонов и стрип-клубов», — добавил он.

Предприниматель объяснил, что его бизнес является полностью легальным, так как девушки на видеоконференции с клиентом не раздеваются, а просто общаются.

«Никто не показывает грудь, люди общаются, так донатов больше в несколько раз. Некое таинство происходит», — добавил он.

Девушки зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц на старте карьеры, однако спустя несколько месяцев заработок поднимается до 300 тысяч.

«Проблема в том, что те, кто раздевается, работают на клиента разово, он увидел голое тело и ушел. А у нас на старте девушка зарабатывает меньше, например 100 тысяч, но клиенты к ней возвращаются, потому что интересно общение», — заключил Алибасов-младший.

Telegram-канал Mash сообщал, что девушка попросила работодателей удалить контент с ее участием после увольнения, однако они отказались. После этого она выкрала технику, удалила материалы самостоятельно и вернула камеры владельцу.