Студенты ВШЭ поделились ожиданиями от смены ректора
Студенты НИУ ВШЭ выразили мнение об отставке ректора Ярослава Кузьминова. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Эту новость учащиеся восприняли неоднозначно. Одна из студентов Анна рассказала, что переживает из-за неизвестности. По ее словам, уход Кузьминова был очень неожиданным.
«Я думаю, что после ухода Кузьминова начнутся отчисления по политическим мотивам, которые уже есть в других университетах, и их по какой-то причине не было в Высшей школе экономики», — считает студент по имени Николай.