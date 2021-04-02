Студенты воронежского университета пожаловались на проблемы с глазами из-за кварцевой лампы

Студенты Воронежского медуниверситета имени Бурденко пожаловались на проблемы с глазами из-за кварцевой лампы на конференции научного кружка. Сами будущие медики говорят, что пострадали около 30 человек. В вузе уверили, что ничего страшного не произошло.

«Преподаватель заметил работу прибора только спустя 15 минут. Устройство было незамедлительно выключено, а студенты направлены на медицинский осмотр. По словам медицинских работников, которые провели обследование 82 студентов, у трех человек выявлена фотоофтальмопатия — временное изменение роговой оболочки глаза под воздействием ультрафиолетового излучения», — рассказали изданию «Подъем» в университете.

Собеседник добавил, что кварцевую лампу случайно включил кто-то из студентов, а фотоофтальмопатия — это не ожог, и все пройдет. СК и прокуратура начали проверку.

Одна из присутствовавших на той конференции студентка Алеся рассказала «360», что чувствует себя нормально и ничего критического не ощущает.

«Это было не особо заметно, потому что света было дневного много, <…> поэтому даже из 90 присутствующих студентов этого никто не заметил. А что уж говорить о преподавателях, которые были заняты», — вспомнила те события собеседница и добавила, что по слухам, кварцевых ламп было три.

Еще один будущий воронежский медик Арина после кружка проблем с глазами не испытывает, но у нее припекает лицо.

«У меня припекает правую часть лица. В основном только кожа, я далеко села от лампы», — поделилась студентка и добавила, что у некоторых студентов ожоги роговицы и склеры, а у ее одногруппника что-то серьезное с глазами — сегодня он не пришел на занятия.