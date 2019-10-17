  • Студенты ВГИК спели Путину песню про умирающего солдата

    17 октября 2019, 18:58

    Андрей Иванов

    Студенты ВГИК встретили президента России Владимира Путина старинной песней про умирающего солдата «Под ракитою». Глава государства приехал в вуз на встречу с выдающимися выпускниками. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

    Визит Путина во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова приурочен к 100-летию легендарного учебного заведения.

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    В честь юбилея института президента наградили памятной медалью. Он пообщался со студентами, выпускниками, руководством и преподавателями вуза. Помимо «Под ракитою», Путин услышал казачью песню «Когда мы были на войне».

    Текст песни «Под ракитою» написал унтер-офицер Невского пехотного полка Николай Веревкин. Стихотворение впервые опубликовали в 1837 году.

    В песне рассказывается история умирающего солдата, который просит ворона сообщить о его гибели родным.

    Произведение Веревкина ушло в народ. Одной из интерпретаций этой песни стал знаменитый жестокий романс «Черный ворон».