Студенты ВГИК спели Путину песню про умирающего солдата
Визит Путина во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова приурочен к 100-летию легендарного учебного заведения.
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В честь юбилея института президента наградили памятной медалью. Он пообщался со студентами, выпускниками, руководством и преподавателями вуза. Помимо «Под ракитою», Путин услышал казачью песню «Когда мы были на войне».
Текст песни «Под ракитою» написал унтер-офицер Невского пехотного полка Николай Веревкин. Стихотворение впервые опубликовали в 1837 году.
В песне рассказывается история умирающего солдата, который просит ворона сообщить о его гибели родным.
Произведение Веревкина ушло в народ. Одной из интерпретаций этой песни стал знаменитый жестокий романс «Черный ворон».