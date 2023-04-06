06 апреля 2023, 12:45
Студенты в ХМАО создали из рисового крахмала биоразлагаемую посуду, которую можно скормить птицам
Экологическую биоразлагаемую посуду из рисового крахмала и риса, которую после использования можно будет скормить птицам, создали студенты Сургутского государственного университета в ХМАО. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу платформы Национальной технологической инициативы.
Аналогов такой разработки в России нет, подобные эко-решения есть в Мексике и Китае. Посуда из рисового крахмала не содержит пластика и при выбрасывании разлагается около двух-трех месяцев.
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Разработчики утверждают, что эко-посуда устойчива к влаге и становится хрупкой при низких температурах.
Студенты
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