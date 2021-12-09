Студенты Санкт-Петербурга приступили к съемкам фильма о феномене Гарри Поттера

Автор документального фильма о феномене Гарри Поттера, студентка СПбГИКиТ Джамиля Мамедова рассказала, что войдет в кинокартину о волшебнике, а также ответила на вопрос, популярен ли сейчас вымышленный персонаж среди россиян. Об этом написал Piter.TV.

«Много лет назад я подумала, что надо отдать должное истории, которая сделала мое детство и до сих пор влияет на мою жизнь. Долгое время я думала, что сделать, и вот в рамках дипломной работы я решила снять документальный фильм о фанатах, феномене, почему людям так много лет интересна история о мальчике, который выжил», — сообщила студентка.

По ее словам, фильм посвящен феномену многолетней популярности истории и фанатам, которые выстраивают свою жизнь на основе оригинальных книг. Например, в киноленте появится девушка из Канады, которая имеет огромную коллекцию вещей по тематике Гарри Поттера.

По словам Джамили, даже в России кинокартина о волшебнике снова стала популярной. В Петербурге даже открывали платформу 9¾. Студентка отметила, что видела много людей, подростков и их родителей, которые ищут эту платформу и хотят окунуться в мир магии.

«Два месяца назад мы открыли сбор денег, потому что подумали что фанаты или участники фильма, съемочная группа или родственники смогут пожертвовать нам по 100 рублей, потому что фильм студенческий, денег не хватает, чтобы снимать качественно, как нам бы хотелось. Мы надеемся, что сможем собрать, как можно больше денег, хочется сделать анимацию, монтаж и качественные спецэффекты», — заключила она.