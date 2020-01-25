Студенты развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ

Московские студенты в Татьянин день отметили окончание зимней сессии и начало долгожданных каникул. Они развернули огромное изображение зачетной книжки перед главным зданием МГУ имени Ломоносова.

Ширина зачетки составила 40 метров. Во флешмобе участвовали студенты 10 вузов Москвы: МГУ, МИРЭА, РГУ имени Косыгина, МосГу и других.

День студента (или Татьянин день) отмечается ежегодно 25 января. В 1755 году в этот день был основан первый российский вуз — Московский университет. А 36 лет спустя также 25 января при нем освятили университетский храм святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.