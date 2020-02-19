    19 февраля 2020, 12:33

    Студенты Приморья поддержали гостей из Китая видеообращением

    Анастасия Кременчугская

    Студенты Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) решили поддержать врачей и учащихся из Китая, записав для них видеообращение. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на руководителя пресс-службы университета Ларису Прохорову.

    Видео снято для тех, кто приехал из КНР учиться в Россию. Оно посвящено тяжелой ситуации, развернувшейся в Китае. Речь о вспышке коронавируса.

    «Студенты Института иностранных языков ВГУЭС обращаются со словами поддержки к своим одногруппникам и китайским студентам, которые учатся в российских вузах. В видеообращении все хором произносят по-китайски фразу „Китай, держись“», — пояснила Лариса Прохорова.

    Ролик хотят опубликовать на одном из китайских интернет-ресурсов.