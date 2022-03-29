Студенты озвучили желаемую зарплату после окончания учебы

Опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что 44% молодых людей после окончания учебы рассчитывают получать от 50 тысяч до 70 тысяч рублей. Об этом написал RT.

Примерно 30% ответили, что желают иметь не менее 40 тысяч рублей, а 10% согласны на любой заработок.

Многие из опрошенных также признались, что имеют работу параллельно с учебой. Около 13% респондентов трудоустроены в сфере образования и науки, 10% — в маркетинге и PR, 9% — в медицине, IT и сфере услуг, 7% — в бухгалтерии и финансовой сфере.

Студенты уточнили, что работа в сфере предпринимательства интересует их больше всего — так ответили 17%. Работать в сфере искусства и развлечений желают 14% опрошенных, в IT — 13%, в медицине — 11%.

В опросе поучаствовали 1750 россиян в возрасте от 18 до 22 лет.