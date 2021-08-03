Студенты озвучили желаемую зарплату на первом месте работы

Аналитики платформы «ВРаботе» провели исследование среди российских студентов на тему заработных плат. Оказалось, что большинство из них мечтают о 50 тысячах рублей на первом месте после обучения. Об этом написал RT.

Сумму от 50 тысяч до 75 тысяч назвали 12,2% опрошенных, а на заработную плату до 15 тысяч рублей рассчитывают 14,3% студентов. До 100 тысяч рублей планируют получать только 6% респондентов.

В опросе приняли участие студенты 297 российских вузов и 135 колледжей. Аналитики с помощью исследования хотели выяснить, какие запросы существуют у студентов по поводу карьерного развития.