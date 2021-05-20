Студенты обсуждали нападение на школу. Пришлось объясняться перед полицией

В Москве два молодых человека ехали в автобусе и обсуждали стрельбу в казанской школе. Фраза «залетаем в школу, ты с ножом, а я с пистолетом» очень смутила одного шестиклассника. Он вызвал полицейских. Студенты объяснили им, что школьник все неправильно понял.

Но мальчика испугали не только слова юношей, но и тот факт, что у одного из них была деталь для пистолета, которая громко упала на пол и тем самым привлекла внимание пассажиров, сообщил Telegram-канал Life.

В итоге друзей задержали в районе Очаково-Матвеевское. Оба оказались учащимися колледжа ЗКНО. На допросе они рассказали полицейским, что фраза была вырвана из контекста. На самом деле никого убивать они не хотели.

«Вот сейчас нападение на школу в Казани было. Ну вот смотри: залетаем в школу, ты с ножом, а я с пистолетом. А там пластиковая дверь. Какую она даст защиту? Вряд ли выдержит», — примерно так говорили в автобусе студенты.

Однако сотрудники у них изъяли нож-бабочку, страйкбольный пистолет, бронежилет и две биты. Юноши объяснили, что ехали из магазина, где забирали деталь для страйкбольного пистолета. Нужен он для того, чтобы стрелять по банкам. Бронежилет, найденный дома, — чтобы подтягиваться на перекладине, а биту один из них просто нашел на даче. Привести ее в порядок помог отец.

Тем не менее подростков все равно поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Их родителям выписали протоколы о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.