Студенты МГУ стали лучшими на международном конкурсе по биотехнологиям

Студенты из Московского государственного университета имени Ломоносова получили золотую медаль престижного международного конкурса по генной инженерии и биотехнологиям. iGEM-2020 проходил с 13 по 22 ноября.

Результаты опубликованы на официальном портале конкурса. Россияне презентовали свой проект по борьбе с гепатитом С. Студенты МГУ показали портативное устройство HaploSense для обнаружения генотипов вируса.

Российская команда второй раз за всю историю существования iGEM-2020 получила награду. Всего в конкурсе участвовали представители 168 вузов. В этот раз награды также получили молодые ученые из университетов Аахена, Вильнюса, Лейдена, Сямыня, Тулузы, Тайбэя и Шэньчжэня.

На прошлой неделе главной новостью о студентах МГУ стала информация о том, что они готовят иск к вузу. Учащиеся на платной основе молодые люди хотят, чтобы университет вернул им часть денег за весенний и осенний семестры. Ведь из-за пандемии коронавируса они занимаются дистанционно. В их же договорах прописана очная форма обучения.