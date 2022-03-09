Студенты МГИМО призвали Зеленского завершить конфликт на Украине

Студенты российского университета МГИМО призвали президента Украины Владимира Зеленского «найти в себе мужество» и прекратить конфликт в стране. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале факультета School of Governance and Politics.

Будущие дипломаты обратились к украинскому лидеру и предложили ему «сделать то», чего от него ждут народы России и Украины. По мнению студентов, именно от решений Зеленского сейчас зависит судьба миллионов украинцев, связанных с Россией тысячелетней историей. Они, по сути, являются одним народом.

«Россия не бросает своих и не оставит в беде народ Донбасса, чего бы это ни стоило. Найдите в себе мужество и сделайте то, что от вас ждут наши народы», — призвали студенты.

Они также отметили, что российские войска в ходе спецоперации не убивают мирных граждан, а борются с нацбатальонами.

«Уже вторую неделю в городах Украины продолжается спецоперация вооруженных сил России. Она должна положить конец войне, которая началась восемь лет назад на Донбассе. Ваш дед воевал бок о бок с нашими дедушками, чтобы победить нацистскую чуму и спасти будущее своих внуков. Мы хотим жить с нашими сверстниками из Украины в мире и братстве, которые царили между украинцами и русскими веками», — заявили будущие дипломаты.

О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».