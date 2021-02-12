«Известия»: студенты медвузов остались без январских стипендий

Январскую стипендию задержали для 40 тысяч студентов медицинских вузов России. Многие учащиеся ждут выплат более двух недель. Проблемы в области образования эксперты сочли экстраординарными.

На задержку стипендий пожаловались студенты-медики из нескольких городов, в том числе Твери, Воронежа, Санкт-Петербурга, Томска, Кемерова, Екатеринбурга и других. Об этом сообщила газета «Известия».

Во Всероссийском студенческом союзе подсчитали, что деньги до сих пор не получили порядка 40 тысяч учащихся медицинских вузов. В некоторых случаях студентам пришлось ждать выплат более двух недель. Это нарушило установленный «принцип ежемесячности», при котором средства в обязательном порядке должны поступать каждый календарный месяц.

Представители ВСС заметили, что проблема коснулась 19 подведомственных Минздраву университетов. Стипендии в них задерживали на полторы-две недели и больше. Часть учащихся последний раз получила выплаты в декабре, а в январе их не было вообще.

Эксперты подчеркнули, что средства на стипендии поступают из целевого фонда в Минобрнауки, которое перечисляет их в зависимости от подведомственности университета тем или иным учредителям. Потратить деньги на что-то иное попросту невозможно, да и распределяют их обычно в установленные сроки.

Причиной проволочек мог послужить некий функциональный сбой. В целом подобную ситуацию специалисты сочли экстраординарной, поскольку проблемы с фондом стипендий в последнее время стали крайней редкостью.

Минздрав и Минобрнауки не предоставили оперативных комментариев по вопросу.