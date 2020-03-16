Студенты Курганской области перейдут на дистанционное обучение

«Курганский государственный университет переходит на обучение в электронной информационно-образовательной среде. Форматы и детали обучения будут определены в ближайшее время», — отметили в пресс-службе учреждения.

В настоящее время формат работы КГУ не изменили. Новую информацию опубликуют на официальном сайте.

«Студенты будут переведены на дистанционное обучение, к этому уже все готово», — пояснили в пресс-службе Шадринского государственного педагогического университета.

На карантин отправят российских и иностранных учащихся бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

«Также в университете до особого распоряжения отменены все массовые мероприятия — спортивные, научные», — добавили в пресс-службе вуза.