Студенты извинились за шутки о преподавателях в Новосибирске

«Вчера состоялась повторная встреча студентов и руководства деканата Физического факультета в университете. По итогам встречи студенты принесли извинения за неуместные мемы и поддержали осуждение «кибербуллинга в любом его проявлении», — пояснила пресс-служба.

Декан физического факультета НГУ Александр Бондарь подтвердил, что студентов не отчислят. По информации пресс-службы, конфликт исчерпан, а руководство вуза ожидает от студентов первого курса сознательности.

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«Как сообщалось ранее в официальном комментарии, в данный момент в НГУ проводится внутренняя проверка. Что касается паблика, то у университета нет полномочий и прав его закрыть. Решение о его дальнейшем существовании остается за студентами. Руководство университета надеется, что лучшие студенты одного из ведущих вузов страны будут корректны в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее стало известно, что студентов Новосибирского государственного университета отчитали за мемы. Руководство учебного учреждения организовало общее собрание студентов первого курса, чтобы предупредить их о последствиях издевательско-творческой деятельности. Студентам также пригрозили отчислением.