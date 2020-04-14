Студенты из Тюмени запустили флешмоб в поддержку самоизоляции

В одном из сообщений говорится, что «на своих балконах семь студентов ТюмГУ разместили плакаты с надписями „Дома классно“, „Котик рядом 24/7“, „Творю не выходя из дома“, „Дома счастье“, „Дома по своей воле“. Они появились на окнах и балконах домов улиц Широтной, Республики, Московском тракте и других».