Студенты благовещенского колледжа вернулись к учебе

Строительный колледж в Благовещенске, где 19-летний студент открыл пальбу из ружья по другим учащимся, вернулся к работе в штатном режиме. Студенты возвратились в аудитории, сообщили «360» в Минобразования Амурской области.

«Они уже сегодня, с понедельника начали учебу. В пятницу решили дать передышку студентам до понедельника. А сегодня, 18 ноября колледж работает. Там работают психологи с детьми. Колледж функционирует штатно, в прежний режим работы вернулись», — рассказала пресс-секретарь министерства образования Амурской области Анастасия Милова.

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Стрельба в благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства случилась в четверг утром, 14 ноября. Студент открыл стрельбу по сокурсникам из ружья, которое ему удалось пронести мимо охраны. Один студент в результате погиб, еще трое были ранены.

Самого стрелка удалось заблокировать в одной из аудиторий. Полиция оперативно эвакуировала из здания всех людей, в этот момент юноша обстреливал и правоохранителей. Позже, в момент задержания, вооруженный студент покончил с собой.