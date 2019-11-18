Студенты благовещенского колледжа вернулись к учебе
«Они уже сегодня, с понедельника начали учебу. В пятницу решили дать передышку студентам до понедельника. А сегодня, 18 ноября колледж работает. Там работают психологи с детьми. Колледж функционирует штатно, в прежний режим работы вернулись», — рассказала пресс-секретарь министерства образования Амурской области Анастасия Милова.
Оружие студента из Благовещенска проверялось за несколько месяцев до стрельбыПодробнее
Стрельба в благовещенском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства случилась в четверг утром, 14 ноября. Студент открыл стрельбу по сокурсникам из ружья, которое ему удалось пронести мимо охраны. Один студент в результате погиб, еще трое были ранены.
Самого стрелка удалось заблокировать в одной из аудиторий. Полиция оперативно эвакуировала из здания всех людей, в этот момент юноша обстреливал и правоохранителей. Позже, в момент задержания, вооруженный студент покончил с собой.