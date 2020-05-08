Студентов в Петрозаводске отправят на самоизоляцию в специальное общежитие

После возвращения из родных городов студенты должны будут сидеть 14 дней в специализированном блоке общежития № 1 ПетрГУ. Там они обязаны соблюдать меры самоизоляции. Это важно в условиях пандемии коронавируса, отметил Катаров.

Общежитие ничем не отличается от других зданий для приезжих учащихся в плане базовых условий проживания.

Необходимо блюсти порядок и соблюдать дисциплину, заявил проректор. Нарушителям грозит дисциплинарная ответственность.

«В напряженных условиях борьбы с коронавирусной инфекцией не менее важен порядок и дисциплина и внутри общежитий, поэтому не перестают действовать и нормативные акты вуза, определяющие порядок проживания в общежитиях, за нарушение которых возможно вынесение дисциплинарных взысканий», — объяснил Катаров.

Руководство университета запретило посторонним лицам посещать общежитие. Помимо этого, в нем особенно тщательно проводится дезинфекция.

Все студенты обязаны находиться в своих комнатах в общежитии с 21:00 до 09:00. Такая информация ранее появилась в официальном паблике ПетрГУ во «ВКонтакте».

Аналогичные меры руководство вуза намерено принять и в отношении учащихся, нарушающих комендантский час.