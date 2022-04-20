Студентов в Чувашии заставили рыть окопы на занятии по ОБЖ

Студентов Новочебоксарского техникума в Чувашии учили рыть окопы во время занятия по ОБЖ. Об этом сообщил Telegram-канал «Говорит Москва». Видео активно распространились в Сети.

Учащиеся рыли окопы во дворе своего техникума. Руководство учреждения считает, что занятия помогут «будущим военнослужащим» качественно и грамотно выполнять свои обязанности в любой обстановке. Окопы, как отметили в техникуме, предназначены для стрельбы лежа.

Судя под комментариями под видео, некоторые пользователи согласились с тем, что «пригодится и лопату в руках держать» и «лучше так, чем сидеть в телефонах». Другие отметили, что окопы для стрельбы лежа копаются в положении лежа саперной лопаткой, а не так, как студенты на кадрах. Были и те, кто не увидел «ничего экстраординарного» в обучении ребят основам военной службы. Некоторые пользователи засомневались в том, что студенты на видео именно роют окопы, а не «сажают кустики».