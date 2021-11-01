Студентов СПбГУП отчислят за поддержку уволенных преподавателей
СПбГУП отчислит студентов актерской группы за поддержку уволенных преподавателей
Студентов третьего курса кафедры актерского мастерства факультета искусств СПбГУП решили отчислить после того, как они выступили в поддержку преподавателей, уволенных за «подпольные» занятия во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили на сайте вуза.
Решение об отчислении принял ученый совет университета. Обсуждение длилось три часа. В нем участвовали 25 студентов и пять родителей.
«Членов комиссии шокировало поведение участников эксцессов в ходе бесед с комиссией: лживость, „потеря памяти“, использование шпаргалок, ответы на вопросы по общим для группы шаблонам», — говорится в приказе вуза.
Кроме прочего, отчисленным ученикам приписали организацию беспорядков, а также «шельмование и унижение» сотрудников СПбГУП. В вузе отметили, что у провинившихся студентов есть перспективы стать фигурантами уголовных и административных дел.
В СПбГУП заявили, что студенты и их родители, которые выступали в поддержку Левицких, писали свои жалобы, «словно под копирку», и преследовали цель «устранить руководство» университета, вернув в него преподавателей и продолжив «аномальную деятельность». Учеников также обвинили, что они незаконно собирали деньги для экс-преподавателей и участвовали в подпольных занятиях в карантин.
В вузе также назвали «фейковыми» новости о силовом удержании учеников и предполагаемом обмороке одной из студенток, который был заснят на видео во время встречи с ректором Александр Запесоцским.