Студентов СПбГУП отчислят за поддержку уволенных преподавателей

Студентов третьего курса кафедры актерского мастерства факультета искусств СПбГУП решили отчислить после того, как они выступили в поддержку преподавателей, уволенных за «подпольные» занятия во время пандемии коронавируса. Об этом сообщили на сайте вуза.

Решение об отчислении принял ученый совет университета. Обсуждение длилось три часа. В нем участвовали 25 студентов и пять родителей.

«Членов комиссии шокировало поведение участников эксцессов в ходе бесед с комиссией: лживость, „потеря памяти“, использование шпаргалок, ответы на вопросы по общим для группы шаблонам», — говорится в приказе вуза.

Кроме прочего, отчисленным ученикам приписали организацию беспорядков, а также «шельмование и унижение» сотрудников СПбГУП. В вузе отметили, что у провинившихся студентов есть перспективы стать фигурантами уголовных и административных дел.

В СПбГУП заявили, что студенты и их родители, которые выступали в поддержку Левицких, писали свои жалобы, «словно под копирку», и преследовали цель «устранить руководство» университета, вернув в него преподавателей и продолжив «аномальную деятельность». Учеников также обвинили, что они незаконно собирали деньги для экс-преподавателей и участвовали в подпольных занятиях в карантин.

В вузе также назвали «фейковыми» новости о силовом удержании учеников и предполагаемом обмороке одной из студенток, который был заснят на видео во время встречи с ректором Александр Запесоцским.