Студентов СахГУ после гибели людей в общежитии расселят в хостелы

Студентов Сахалинского государственного университета (СахГУ) расселят в хостелы и гостиницы после трагедии в общежитии, где от удара током погибли два человека. Аренду жилья им компенсируют.

«Правительство помогло с размещением ребят в областных социальных учреждениях», — говорится на сайте губернатора региона Валерия Лимаренко.

Также глава Сахалинского края поднял вопрос о возобновлении очной учебы в СахГУ. Лимаренко добавил, что университет нуждается в современном и безопасном общежитии. По этому поводу ведутся переговоры с Министерства науки и «руководством высшего образования России.

«Валерий Лимаренко распорядился расширить меры поддержки сахалинских студентов. Теперь компенсацию расходов по оплате наемного жилья могут получить иногородние студенты в возрасте до 23 лет, которые обучаются очно на бюджетной основе», — сообщили в Telegram-канале губернатора.

Ранее выплата предоставлялась 200 студентам, которые поступили в университет в 2020–2021 годах. Теперь все студенты до 23 лет имеют право на компенсацию в размере 6200 рублей за съем квартиры. Для получения субсидии молодым людям не нужно предоставлять документы, подтверждающие отсутствие жилья.

В конце марта двое студентов Государственного Сахалинского университета погибли от удара током. В общежитии университета вода нагревалась с помощью электрических титанов, один из них взорвался. Обвинение предъявили руководителю одного из подразделений вуза на Сахалине. Всех студентов СахГУ после трагического происшествия отправили домой на дистанционное обучение для полного обследования общежитий вуза и их ремонта.