Студентов предложили освободить от НДФЛ на материальную помощь

Материальную помощь, которую получают студенты вузов и колледжей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, предложили не облагать налогом. Такой законопроект внесет в Госдуму председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, написала «Парламентская газета».

Студенты в трудной жизненной ситуации могут получить материальную помощь от учебного заведения. Размер помощи определяет сам вуз или колледж. При этом часть помощи уходит в виде налога.

«Это несправедливо. Мы считаем, что эти средства важнее оставить тем студентам, которые находятся в трудном положении», — говорит автор законопроекта.

В 2019 году налогом уже перестали облагать помощь, которая не превышает суммы в четыре тысячи рублей. Новый законопроект предложит убрать ограничение суммы.